200 entrées pour la soirée BPM à la Péniche

La traditionnelle soirée BPM qui aurait dû avoir lieu au mois de mars s'est déroulée ce mardi soir avec les DJ-sets techno de Verdict 111, Matek et le petit nouveau, Antler, à la Péniche. L'événement a enregistré deux cents entrées. Plus de détails avec Info Chalon.

Temps fort de [DANSLACOUR], la série de concerts organisé au mois de juillet par l'association Mosaïques dans la cour de la Péniche, la BPM Party a eu lieu ce mardi 13 juillet de 19 heures à 2 heures du matin.



Initialement, elle aurait dû avoir lieu au mois de mars, comme à l’accoutumée, mais bon, crise sanitaire oblige...



Cette année, l'événement réunissait trois DJ-sets de Verdict 111, Matek et Antler, tous trois originaires de Chalon-sur-Saône.



Verdict 111, de son vrai nom Valentin Émont, plonge cœur et âme dès son plus jeune âge dans la musique. Ayant intégré dès l'âge de 6 ans une classe CHAM reliée au Conservatoire du Grand Chalon, il débute avec le saxophone. Après un passage par le département jazz durant son adolescence, le jeune homme, toujours avide de découvertes musicales, se découvre un penchant pour les musiques électroniques. Il fréquentera notamment la scène lyonnaise avant d'intégrer la Classe de Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire.



Au fil de l'eau, ce véritable touche-à-tout devient producteur et DJ, avec cette envie dévorante de jouer en live, pour créer un réel rapport instrumental et une interaction directe avec son public sans cesse croissant. La techno que Verdict 111 développe avec précision est mélodieuse, aérienne, sombre, nourrie des méandres de son parcours.



Percussive aussi, sa rythmique interne reliée intimement à ses machines, son nom inscrit comme une décision définitive, un serment, une promesse : être en vie, faire vibrer et danser les corps devant son sourire.



Avec lui, deux guests*, à savoir Matek et Antler.



Le premier, de son vrai nom Antoine Paris, n'est pas un inconnu des BPM Party, car c'est sa troisième participation. Ce DJ de 26 ans joue habituellement en free party depuis l'âge de 19 ans.



Le deuxième, de son vrai nom Antoine Leroy, âgé de 24 ans, c'est le petit nouveau et a fortiori c'est sa première participation sur scène, Antler ne mixant que depuis septembre dernier et pour un premier essai de 2 heures, nous pouvons d'ores et déjà dire mission accomplie!



200 personnes ont assisté aux différents sets, soit la jauge maximale fixée.



Le port du masque était obligatoire dans la salle de concert et les deux bars, dont un se trouvait dans la cour de la Péniche, ont bien fonctionné.



Avec un super public pour une superbe ambiance, ce fut une édition une fois de plus réussie que les organisateurs comptent reconduire.

* invités.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati