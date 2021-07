On a pédalé à qui mieux mieux et festivement, au Fam l’Arc-en-ciel de Sevrey

Tandis que les Géants de la route du cultissime Tour de France goûtaient une journée de repos ô combien méritée ce lundi 12 juillet, d’autres enfourchaient leur monture d’un jour pour avaler des hectomètres à la force du jarret. Sous la bannière du « Tour du Fam » -appellation du cru- ce dans une ambiance de réjouissance collective, l’hétérogène peloton a fait appel au goût de l’effort en puisant au fond de lui-même.

Toutes les places sont prises

Le Fam (Foyer d’accueil médicalisé) l’Arc-en-ciel de Sevrey, opérationnel en décembre 1992, lequel a connu une extension au mois de janvier 2011 (une unité autisme en a profité pour voir le jour), dépend de l’association des Papillons Blancs présidée par Alain Lefaucheux. La structure chapeaute donc Sevrey, ainsi qu’un Fam plus un foyer de vie à Simard. Dans la banlieue chalonnaise les personnes en situation de handicap (âgées d’un minimum de 20 ans, hébergées jusqu’au terme de leur existence) sont au nombre de cinquante s’agissant des internes, que renforcent dix externes en accueil de jour. Soit la capacité maximale, on tourne donc là-bas avec un effectif complet.



Une incitation à la consommation de tours

Ergothérapeute de métier, Angélique a vu germer en son for intérieur l’idée, via l’exemple du Tour de l’Hexagone, d’une activité motrice appuyée par un esprit tout de solidarité. C’est alors qu’intervint le noyau dur, un triumvirat composé des chevilles ouvrières Isabelle (psychomotricienne), Mathilde (du pôle d’activités), ainsi que Sabrina (monitrice-éducatrice). Un relais coopératif était né, sur un petit circuit tracé in situ…puis advienne que pourra ! Si en ce début de semaine les familles étaient invitées à ne pas venir encourager leurs ouailles afin de ne pas générer émotionnellement un climat ambiant propice à une certaine déstabilisation, il n’en est pas moins vrai que sur le bitume et autour entre les participants et l’encadrement l’animation avait fière allure. Avec des comportements peu chiches en encouragements ! Si des vélos appartenaient à la cellule locale, d’autres furent notamment prêtés par des établissements du regroupement. « Carotte » destinée à une mobilité optimale sur le tracé, un précepte devait être instauré, avec une récompense proportionnée. Plus le nombre de tours était élevé, et plus la gratification s’avérait du même ordre. A grand renfort de chaleur humaine.

La fête a continué à l’abri

Les gouttelettes tombées en tout début d’après-midi n’auront de toute évidence pas décontenancé les cyclistes, ni douché l’enthousiasme du milieu. En revanche, la forte averse qui succéda, si. Mais cas de force majeure ! Tant et si bien que tout un chacun de se replier à l’intérieur des locaux au bout d’un total de cinquante-neuf tours. Comme toute peine mérite salaire, le goûter ainsi que la remise de symboliques médailles furent les bienvenus. Avec en guise de cerise sur le gâteau un lâcher (ou plutôt un tomber) de ballons conférant à l’atmosphère une indéniable plus-value ! En attendant divers lendemains qui chantent, tels qu’un rendez-vous cet été esthétique-bien-être-massage, et par ailleurs des jeux d’eau. Ceci en complément d’activités antérieures, pour l’année en cours, à savoir un carnaval et la fête de la musique. Mazette !

Des aidants appréciés à leur juste valeur

Bien sûr, rien de tout cela n’eût été réalisable sans les apports de différents contributeurs :

-la mairie du Creusot (banderoles, fanions…) en droite ligne de l’arrivée de l’étape du grand Tour

-Christophe Zoccolante, de « Zoc Vélos Services »

- Guilio

-Anne-Marie et Dominique, du Vélo Sport Chalonnais

-le Vélo-Club de Saint-Marcel

-les familles des salariés