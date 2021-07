A compter de mercredi, vous devrez présenter votre pass sanitaire pour accéder à l'Espace Nautique du Grand Chalon

Les précisions d'info-chalon.com sur les établissements sportifs, en intérieur comme en extérieur. Et cela à compter de la semaine prochaine. Des dispositions qui concernent également Saint Jean de Vaux.

Il faudra bien vous munir d'un pass sanitaire dès le 21 juillet pour accéder à tous les établissements sportifs clos et couverts à partir de 50 personnes. Et sont concernées par les nouvelles dispositions les salles de sport et les piscines, qu'elles soient en intérieur ou en extérieur. En ce qui concerne les stades, le document sera demandé à partir de 50 spectateurs, au lieu de 1 000 jusqu'alors.

Du côté de l'Espace Nautique... quelles sont les dispositions ?

A compter de mercredi, pour toutes les personnes majeures, il faudra présenter soit

- Un QR CODE attestant de vos deux vaccinations + 7 jours en format numérique ou papier

- Un résultats négatif au test PCR de moins de 48 heures pour les personnes non vaccinées

- Un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 de plus de 6 mois

Si vous n'avez pas le process complet de vaccination à jour, l'espace nautique vous restera fermé sauf à présenter en attendant un test PCR de moins de 48h

Pour les mineurs, pas de changement avant le 30 août, l'espace reste ouvert aux conditions habituelles. Veuillez toutefois vous prémunir d'une carte d'identité pour les plus âgés des mineurs afin d'éviter tout souci à l'entrée.

La grande inconnue de septembre ?

Pour les moins de 12 ans, pas de soucis puisque le pass sanitaire ne les concerne pas. Mais à compter du 1er septembre, toute personne de plus de 12 ans devra se conformer aux dispositions pré-citées. Un sujet qui ouvre la voie à de nombreuses interrogations pour tous les clubs et autres associations sportives ou écoles qui profitent de l'espace nautique. C'est un long travail auprès des familles, des écoles qui va s'ouvrir, si le pass sanitaire devait s'installer dans le temps.

Ce lundi matin, au cours d'un point presse dédié à l'Espace Nautique, Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon a confié que l'intercommunalité s'adaptera aux nouvelles dispositions gouvernementales dès lors qu'ils entreront en vigueur ou pas.

Les nouvelles dispositions concernent également la piscine de Saint Jean de Vaux.