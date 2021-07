Retour en images sur le défilé motorisé du 14 juillet à Chalon-sur-Saône

Habituellement, le défilé militaire du 14 juillet à Chalon-sur-Saône a lieu le long de la Saône face au monument aux morts situé sur l'​Esplanade de la Légion d'Honneur.



Cette année, c'est depuis la place de l'Obélisque que le défilé motorisé a eu lieu, à l'issue de la cérémonie commémorative. Défilé précédé par le défilé à pied de troupes de la place de Chalon-sur-Saône commandée par l'ingénieur en chef de 1ère classe Sylvain Hilairet.



Le convoi a rassemblé des véhicules des forces armées de la BPIA Caserne Carnot, de l'administration pénitentiaire mais aussi de l'unité locale de la Croix Rouge Française et du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône.



En dépit d'une météo maussade, des centaines de personnes ont assisté à ce défilé et au passage des véhicules, de nombreux applaudissements de part et d'autre de la place de l'Obélisque.



À noter que maintenir une vitesse, tenir une trajectoire peut paraître une tâche facile pour les conducteurs lambda, mais elle ne l'est pas pour les militaires, car les camions les véhicules blindés qu'ils utilisent ne se conduisent pas comme des véhicules conventionnels qui plus est sans lignes tracées au sol et autres points de repère sur le pare-brise qui les aideraient à garder la bonne ligne!



Les véhicules ayant regagné l'avenue de Paris, le défilé motorisé s'est terminé un peu avant 20 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati