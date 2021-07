« Retrouvons le Mercantour » 1° campagne de financement participatif du Parc national du Mercantour

Au-delà du terrible bilan humain, elle a dévasté les infrastructures et cassé le lien entre les hommes et ce site exceptionnel. Les efforts pour rétablir les sentiers dans le cœur du Parc, relancer les activités de sensibilisation et redémarrer les activités touristiques sont colossaux et nécessitent des travaux d’envergure. C’est pourquoi le Parc a lancé une campagne inédite et ambitieuse de mécénat entreprises et de financement participatif : Retrouvons le Mercantour.

La tempête Alex est l’événement météorologique le plus violent qu’ait connu le département. Certaines vallées du Mercantour, la Vésubie et la Roya ont été dévastées et une proportion importante des moyens d’accès à cet espace naturel a été mise hors d’état.

Près de 61 kilomètres de sentiers, soit plus de 10 % des sentiers en cœur de Parc habituellement entretenus par l’établissement et de nombreuses infrastructures ont été détruits en quelques heures. Les travaux concernés sont souvent délicats et à réaliser dans des conditions difficiles et parfois dangereuses (altitude, pente, terrain accidenté, difficulté d’accès...).

L’estimation du coût des travaux à réaliser par le Parc dépasse les 3,5 millions d’euros, plus que tous les montants investis sur les sentiers ces 16 dernières années. Rien qu’en 2021, ce sont 1,2 millions d’euros qui sont mobilisés, soit 10 fois plus que le budget annuel habituel, permettant ainsi de réaliser un tiers des réparations.



Les équipes du Parc national du Mercantour et les entreprises s’attellent d’arrache-pied depuis le mois de mai à la remise en état des sentiers pour permettre dans les plus brefs délais et dés cet été, aux habitants de retrouver la connexion à leur territoire et aux amoureux de la nature, petits et grands, de renouer leur lien avec cet espace extraordinaire.

Des sentiers ont d'ores et déjà été rouverts, au Pas de l'arpette, aux Merveilles, en Gordolasque ou dans le Boréon. Des travaux seront menés pendant toute la saison, jusqu'au mois d'octobre.

Pour relever ce défi, le Parc national a lancé une recherche active de fonds qui lui permettrait de collecter environ les 2/3 de la somme nécessaire (fonds propres, plan de relance, fonds européens, plan montagne, subvention exceptionnelle du Conseil départemental et prise en charge directe de travaux, mécénat).

Pour rassembler le budget restant, soit 1 million d’euros, le Parc national se tourne désormais vers les entreprises et le grand public à travers notamment une campagne totalement inédite pour un Parc national : un appel à dons sur la plateforme KissKissBankBank.

Chaque don compte et les fonds collectés vont lui permettre de remettre en état des itinéraires emblématiques du Parc national du Mercantour dans deux des vallées sinistrées par la tempête Alex :

les travaux sur le sentier d'accès du refuge de la Valmasque en Roya pour un montant de 25 000 €

les travaux sur le sentier de la boucle du Countet en Gordolasque en Vésubie pour un montant de 25 000 €



les travaux dans le vallon de la Madone de Fenestre en Vésubie pour un montant de 25 000 €



au-delà, chaque euro complémentaire nous permettra de refaire pas à pas les 61 km de sentiers

(empierrement, revers d'eau, dallage, pavage, emmarchement en pierre sèche, etc.).

Depuis début juillet, la page de collecte est accessible au grand public au lien suivant:

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/retrouvons-le-mercantour .



L’élan de solidarité a déjà permis de rassembler 50 % du budget nécessaire à la remise en état du sentier d’accès au refuge de la Valmasque mais le parcours est encore long et le Parc national a besoin de vous tous : faites un don !