Feu vert pour la réouverture de la piscine de Saint Jean de Vaux

La piscine de Saint Jean de vaux a rouvert ses portes officiellement ce jeudi, après deux années de travaux. Ce sont quelques 163000 euros de travaux portés par le Grand Chalon qui ont été investis afin de mettre aux normes ce lieu emblématique de la Vallée des Vaux, très prisé par de nombreuses familles du secteur et par des fidèles qu'on retrouve chaque année. En présence de nombreux élus communautaires et maires des communes voisines, une inauguration symbolique s'est tenue.

Tout a été passé en revue avec notamment la réalisation d'un local technique dédié au traitement de l'eau. L'intégralité des locaux, les plages, les peintures et aménagements extérieurs ont été traités par les services techniques du Grand Chalon et une entreprise mandatée par l'intercommunalité, ainsi que des travaux de plomberie et d'électricité, avec notamment la différenciation des réseaux entre ceux désormais de la piscine et ceux du camping resté sous pavillon municipal.

Pour rappel, chaque année, ce sont quelques 5000 entrées payantes enregistrées par la piscine de Saint Jean de Vaux. Aucun changement de tarif n'est à signaler. L'entrée reste à 2,50 euros. Les enfants de 8 à 17 ans sont à 1,70 euros, ainsi que l'ensemble des tarifs réduits habituels.

La piscine est ouverte le lundi de 15h à 19h et du mardi au dimanche de 11h à 13h / 15h à 19h.