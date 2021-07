Le joli geste adressé à Sandrine Gonzalez, Directrice de la Résidence Seniors de l'OPAC

A l'occasion d'un point presse dédié à la résidence seniors des Aubépins à Chalon sur Saône, Cécile Montreuil, Directrice Générale de l'OPAC Saône et Loire a tenu à remercier chaleureusement Sandrine Gonzalez, chargée de commercialisation de l'OPAC et qui officie en qualité de directrice de la résidence Seniors. Un geste afin de marquer le coup. La résidence de Chalon sur Saône étant la seule résidence de Saône et Loire pilotée par l'OPAC qui affiche complet ! C'est dire le succès du bâtiment né sur les anciennes caves du B12 des Aubépins.