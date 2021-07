Aurélie FOULON, 3e meilleur artisan coiffeur de France. Ça décoiffe, chez On’ly !

Aurélie FOULON, gérante de « On.ly », salon de coiffure mixte situé au 16, rue du Port-Villiers, a remporté la 3e place au concours du Meilleur Artisan de France. De quoi redorer le blason de la profession et attirer les clients…

La haute coiffure existe-t-elle, comme la haute couture ?

Ma foi oui, comme tout artisanat, s’il est poussé vers la recherche d’excellence.

Le concours du Meilleur Artisan de France, créé par RMC il y a 3 ans, est là pour le rappeler haut et fort. Plus largement, c’est l’artisanat dans son ensemble qu’il met à l’honneur, puisque 7 métiers sont en compétition. Là sont récompensés le talent et le savoir-faire de nos artisans, qui méritent d’être connus et reconnus.

Qui est Aurélie Foulon ?

« Enthousiasme », voilà qui résume le mieux le tempérament d’Aurélie Foulon : ardeur, élan, rayonnement, émerveillement et inspiration, tout y est. On a du mal à croire que ça fait déjà 20 ans qu’elle est dans le métier, tant son entrain est resté intact.

« Depuis toute petite, je savais que je serai coiffeuse. Mes parents ne sont pas dans ce milieu professionnel, mais c’était mon plus grand désir. » Après un CAP puis BP coiffure, Aurélie travaille 7 ans chez Dessange. « Ça a été une bonne école pour moi : j’y ai perfectionné ma technique et mes connaissances en produits. Ça me passionnait déjà. »

Il y a 6 ans, elle crée son propre salon de coiffure mixte à Chaumont. Tout va très bien, elle a deux salariés, tout roule. Mais Aurélie a besoin de nouveaux défis. Son tempérament, toujours, la pousse vers le challenge.

« Je suis quelqu’un d’entreprenant, je m’ennuie vite si je n’avance pas quelque part. »

Il y a 2 ans, en mars 2019, à la faveur de sa rencontre avec son compagnon, elle découvre la région et reprend le salon de coiffure chalonnais Chavry, au 16 rue du Port-Villiers, près de la Mairie. « J’ai tout de suite accroché avec Monsieur Chavry. Pour moi, c’est important d’avoir la confiance de quelqu’un comme lui. Il y a eu, en quelque sorte, une passation d’estime. »

En 2020, Aurélie est également formatrice au CFA de Chaumont.

3e meilleur artisan coiffeur de France

Quelqu’un croit en elle plus que quiconque, et sait combien les challenges lui réussissent : c’est Jacky, son compagnon. Et c’est lui qui la poussera à s’inscrire à la 3e édition du concours du Meilleur Artisan de France. Aurélie relève le défi, mais ne prend pas le temps de s’entrainer sérieusement, étant absorbée par ses deux salons et ses cours. Elle est pourtant retenue par le jury et participe à la finale, le jeudi 24 juin 2021, au Paris Event Center.

« La journée d’épreuves comportait une coupe femme, une coupe homme avec barbe et un chignon à réaliser sur une tête malléable. Nous étions 6 finalistes sur toute la France. J’ai décroché la 3e place, mais, sincèrement, je pense qu’avec un entrainement plus sérieux, j’aurais décroché la 2e place. »

Ce qu’elle retient de cette journée ? « Il y avait 6 autres métiers et un thème commun : l’inspiration japonaise. Quand j’ai vu les réalisations des fleuristes, j’étais sous le choc ! Elles étaient incroyables ! »

Devant notre étonnement, Aurélie, toujours animée de ce bel élan de spontanéité, lance : « Je suis passionnée, je trouve tout beau. C’est presque un problème. Je me passionne vite, j’ai envie de faire 1 000 choses ! Je crois que j’aurais aimé un monde où l’on change de métier tous les ans. »

Je vous l’avais dit : Aurélie Foulon est une jeune femme en-thou-siaste !

Alors, bientôt le concours prestigieux de Meilleur Ouvrier de France (MOF) ?

La réponse fuse : « Il faut un entrainement d’un an, mais ça me tente beaucoup. Pourquoi pas ? »

Rendez-vous au prochain article sur On-ly et sa jeune patronne.

Par Nathalie DUNAND

ON.LY : salon de coiffure (hommes, femmes, enfants)

16, rue du Port-Villiers

Chalon-sur-Saône

03 85 48 33 23





Info sur Concours les Meilleurs Artisans de France :

https://www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr/content/coiffure