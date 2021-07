'Ciel de traîne', une surprenante performance électro poétique à découvrir

Ciel de traîne est un instantané de notre monde avec quelques pistes supposées pour mieux l’appréhender et révéler nos émotions. Deux éléments participent à cette mise en orbite du musicien-compositeur Nihil Bordures : un film, constitué d’un montage de textes et orchestré graphiquement par Hugo Arcier ; une bande son originale puissante dont la synchronisation permet de développer cette ouverture d’esprit. La singularité de ce mix-performance réside dans la convocation de textes d’auteurs en un agencement de fragments de divers flux. Les mots projetés sont autant d’univers, de mises en espaces, de véritables tableaux en mouvements et en 3D. Une surprenante performance électro poétique qui interpelle le public sur l’état du monde et quelques perspectives plus lumineuses.

VEN 23 JUL 2021 — 22h ESPACE DES ARTS | ROTONDE

SAM 24 JUL 2021 — 22h ESPACE DES ARTS | ROTONDE

Jauge à 50 personnes, pas de pass sanitaire - Durée : 1h

Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : DR