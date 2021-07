Une personne en urgence relative évacuée à l'hôpital, après un accident de randonnée sur les Cascades du Hérisson

Selon nos confrères de France 3 bourgogne-Franche Comté, c'est une randonnée qui s'est mal terminée dans le Jura aux fameuses cascades du Hérisson. Le site connaît une forte affluence compte tenu des conditions exceptionnelles en terme de pluviométrie, et les glissades sont en nombre. L'hélicoptère de la protection civile du Doubs a été appelé sur place pour extraire le randonneur et l'amener au centre hospitalier le plus proche, dans un état d'urgence relative.