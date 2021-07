Pendant ce temps-là à Aubépins-les-Bains...

Alors que Chalon dans la Rue vient tout juste de débuter, c'est toujours ambiance camping dans le quartier des Aubépins, transformé jusqu'au 30 juillet en petite station balnéaire nichée au cœur de la ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Lancée le 7 juillet, dans le cadre de «Quartiers d'été» 2021, l'opération Aubépins-les-Bains se poursuit jusqu'au 30 juillet, de 14 heures à 19 heures.



C'est derrière la Maison de quartier et vers le théâtre de verdure des Aubépins que le quartier prend l'aspect d'un lieu de détente ouvert à tous à mi-chemin entre la station balnéaire et le camping d'été.



Et ce soir, de 19 heures 30 à 21 heures, Corinne Briez, Sophie Poyen et Stéphane Perronet vous attendent pour une soirée pique-nique tiré du sac.



La première partie de cette opération prendra fin le 29 juillet avec une soirée paëlla, de 19 heures à 21 heures, et le 30 juillet avec «L'effet Barnum», spectacle proposé par la compagnie Pièces et Main d'œuvre, à 19 heures 30.



Hasard du calendrier, Mostafa Sani et Mohamed Laarichat, deux animateurs du Service Jeunesse de la Ville étaient également présents aujourd'hui, de 15 heures 30 à 21 heures 30, dans le cadre de Proximurs.



À noter que Proximurs sera de retour aux Aubépins dès le 2 août, de 15 heures 30 à 21 heures et que la deuxième partie de Aubépins-les-Bains et son ambiance camping aura lieu du 3 au 6 août et du 24 au 27 août.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati