La Saône et Loire placée en vigilance orange aux orages

Un épisode orageux pourrait frapper le département de Saône et Loire dans la soirée. On redoute jusqu’à 30 litres d’eau au mètre carré.

Alors que les températures continuent de grimper sur le département de Saône et Loire avec plus de 30°c attendus localement, Météo France a placé le département comme 15 autres départements en vigilance orange aux orages et aux vents violents. Une alerte valable jusqu'à demain matin. Il est recommandé de procéder au rangement de tout ce qui est susceptible d'être dégradé sur vos extérieurs. Localement, les vents pourraient atteindre les 90 à 100 km/H.

Evolution prévue

Après une belle journée d'été, des orages se forment sur le Massif Central en soirée en se dirigeant vers la Bourgogne.?Des orages isolés sont déjà possibles en soirée ou début de nuit. Vers 23h des orages plus violents et plus généralisés remontent par le sud et atteignent le sud de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Ces orages gagnent rapidement vers le nord, atteignant vers minuit l'Yonne et la Côte d'Or.Ces orages s'accompagnent de grosses grêles, de violentes rafales de vent (généralement 80 à 100 km/h voire localement un peu plus), de fortes pluies en peu de temps (intensités pluvieuses de l'ordre de 20-30mm/h).La Nièvre et la moitié Ouest de la Saône-et-Loire sont les plus exposées. Des phénomènes tourbillonaires pourront y renforcer les rafales de vent jusqu'à 120 km/h et endommager les toitures.Ces orages continuent de progresser vers le nord après 2h samedi matin, mais le risque de phénomènes violents diminue.