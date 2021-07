4 nouveaux rendez-vous pour le Vacci'Bus en Saône et Loire... mais attention sur rendez-vous

Début juillet, la préfecture, l’agence régionale de santé (ARS) et l’Assurance maladie ont lancé un centre mobile « Vacci’bus » visant à se déplacer auprès de la population pour améliorer la couverture vaccinale en aidant les Saône-et-Loiriens à se faire vacciner.

Le service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire apporte également son soutien à cette opération.

Le dispositif a rencontré un vif succès et continuera à se déplacer dans le département jusqu’au 31 août.

Afin d’organiser les vaccinations dans les meilleures conditions possibles pour les patients et les personnels de santé, il sera dorénavant nécessaire, pour les opérations destinées au grand public, de prendre rendez-vous comme pour les centres de vaccination.



La prise de rendez-vous est possible directement auprès des communes concernées.

Programme prévisionnel de la tournée du bus du 23 juillet au 1er août :

24/07/21

10h00 – 12h45 : 5 place du champ de foire 71110 Marcigny

24/07/21

13h45 – 17h00 : 5 place du champ de foire 71110 Marcigny

29/07/21

13h45 - 17h00 : Quartier Saint-Andoche, 71400 Autun

30/07/21

13h45 – 17h00 : Place de la mairie, 71200 Torcy