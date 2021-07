CORONAVIRUS - Les indicateurs repartent au rouge en Saône et Loire

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche Comté

La dynamique épidémique s’est nettement accélérée ces 7 derniers jours dans la région, sous l’effet de la diffusion du variant delta désormais ultra-prédominant, à plus de 85% (entre 65% dans la Nièvre et 98% dans le Jura).

L’incidence en population générale enregistre une forte poussée sur la même période et le Territoire de Belfort, le Jura et la Côte-d’Or se placent de nouveau au-dessus du seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants.

L’ARS et l’Assurance maladie observent par ailleurs une hausse significative des signalements de regroupements de cas, en tous points du territoire.

Cette accélération épidémique reste à ce stade sans effet hospitalier, le nombre de patients pris en charge pour des formes graves du COVID demeurant stable autour de 280 patients.

Le nombre de décès en en établissements de santé se monte à 4 845 depuis mars 2020 ; 2 298 décès étant répertoriés en établissements médico-sociaux.

Un élan vaccinal confirmé

Face à cette progression de l’épidémie, la vaccination tient un rythme particulièrement soutenu depuis les annonces présidentielles du 12 juillet.

C’est la réplique nécessaire pour contrecarrer l’avancée du virus et l’ARS se mobilise aux côtés de l’ensemble des acteurs, sur le terrain, pour que la campagne permette à la région de gagner encore en immunité collective.

La couverture vaccinale s’améliore dans toutes les tranches d’âge.

L’Agence Régionale de Santé rappelle également que, dans ce contexte de reprise de la circulation épidémique conjuguée aux retrouvailles familiales, amicales, festives à l’occasion des congés d’été, chacun doit rester vigilant pour appliquer les gestes de protection que nous connaissons tous, recourir au dépistage au moindre doute et en cas de signe évocateur de la maladie, et respecter strictement des consignes d’isolement qui contribuent à freiner la course du virus.