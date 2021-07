Des rafales de vent enregistrées jusqu'à 134 km/h en Saône et Loire

Il a soufflé ... fort et même très fort. Selon les éléments fournis par la page Facebook Météo Saône et Loire -71 toujours très au fait en terme de météorologie locale, ce sont 110 km/h à Champforgeuil... et 134 km/h au Mont Saint Vincent qui ont été enregistrés au plus fort de l'épisode orageux qui a frappé le département.