Plus de 200 interventions des sapeurs-pompiers en Saône et Loire et des dégâts en nombre

On ne compte plus les arbres tombés, cassés, déracinés... et les toitures endommagées

L'épisode orageux est particulièrement sévère en Saône et Loire, et depuis cette nuit vers 2h du matin, c'est une sensation de carnage qui se découvre au fil des heures. Tout l'axe Charolles-Chalon sur Saône a été particulièrement ciblé par l'épisode orageux, et l'épisode se poursuit au fil des heures. Des trombes d'eau et de violents coups de tonnerre sont encore perceptibles ici ou là .

Les dégâts se comptent par centaines, entre les arbres cassés, déracinés... Difficile encore à dire en terme de bilan pour le moment. Depuis cette nuit, ce sont plus de 250 sorties de sapeurs pompiers comptabilisées dans tout le département.

Des toitures se sont envolées, à côté de Charolles c'est une exploitation caprine qui a subi les assauts de la météorologie mais aussi le toit du self du lycée Wittmer qui s'est envolé.

