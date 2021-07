Les olympiades prévues à l’étang Chaumont se sont retrouvées en salle des fêtes

L’accueil de loisirs Arc en Ciel avait organisé pour les petits de 3 à 11 ans des olympiades à l’étang Chaumont. 70 enfants étaient inscrits pour passer une excellente journée comprenant de nombreuses animations, jeux et un pique-nique, repas tiré du sac, mesures sanitaires obligent ! Tout était programmé, bien orchestré, c’était sans compter sur un élément que personne ne peut gérer : la pluie et ses inconvénients.

Très vite, à l’annonce des prévisions météorologiques, le pique-nique et les animations de plein air se sont transformés en pique-nique et animations dans la salle des fêtes. Tout un programme pour cette journée piloté par Ophélie et Pauline, aidées de leurs collègues animateurs et animatrices qui ont fait des jeux, de la danse avec les enfants et surtout monté avec eux du théâtre et les décors.

En fin d’après-midi, les parents des enfants inscrits à cette journée, étaient invités à la salle des fêtes. On pouvait noter la présence du maire Vincent Bergeret et de Jeanne-Marie Martin adjointe. Les familles ont pu assister à du théâtre et pour finir l’après-midi à un mélange de contes bourguignons et orientaux « Oh souffle démon » de Xavier Regnault dont le souhait est de devenir intermittent du spectacle.

Cette journée récréative s’est terminée par un bon moment de convivialité où chacun a pu échanger avec les animateurs, les animatrices et la directrice Alexandra Bourgogne. Tout le monde aurait préféré que cette journée se déroule à l’étang Chaumont, mais la météo contraint parfois les organisateurs à choisir une solution de repli, le plus important étant d’apporter un moment de divertissement aux enfants pour leur plus grand plaisir.

C.Cléaux