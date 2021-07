Chalon dans la Rue : ils ont fait le festival (1/2)

Entre le pass sanitaire et les jauges pour accéder aux spectacles, l'édition 2021 de Chalon dans la Rue qui vient de se terminer ce dimanche avait forcément quelque chose d'inédit et de moins festif. Malgré ce contexte particulier, festivaliers et locaux étaient globalement heureux de retrouver du spectacle vivant. Petit retour en images avec Info Chalon.