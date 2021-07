Plusieurs bâtiments résidentiels de la rue Galilé à Chalon impactés par un violent incendie

Plus de peur que de mal suite à l'incendie de deux voitures dans un parking souterrain situé sous les immeubles de la rue Galilé. Au coeur de la nuit, c'est un très important dispositif de secours mobilisant quelques 80 sapeurs pompiers qui a été très vite mis en place et surtout une évacuation de plusieurs dizaines de personnes. L'unité locale de la Croix Rouge a été encore mis à contribution avec la prise en charge d'une quarantaine d'adultes et de 21 endants, logés en urgence dans le gymnase de la Verrerie. Les bâtiments K, I, J, G de la rue Galilé sont particulièrement impactés, avec une rupture de gaz et d'électricité. Le Sous-Préfet de Chalon sur Saône s'est rendu sur place à l'aube afin de constater les dispositifs déployés pour la prise en charge. Aucun blessé n'est à signaler.

Plus d'infos plus tard.