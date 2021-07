Pass sanitaire : l'entrée en vigueur devrait intervenir le 9 août, selon Gabriel Attal

C'est l'annonce formulée par le porte-parole du gouvernement alors que le Conseil Constitutionnel est appelé à se prononcer le 5 août. 9 jours de crédit supplémentaire pour les professionnels de la restauration.

"Nous pouvons souhaiter" et espérer que le pass sanitaire prenne fin avant la date prévue du 15 novembre", assure Gabriel Attal. "L'accélération massive de la vaccination est essentielle pour lutter contre la pandémie. Nous n'utiliserons le pass sanitaire que tant que cela sera nécessaire. Dès lors que nous n'aurons plus besoin du pass sanitaire, nous ne l'utiliserons plus."