De la case prison à la médiation, Yazid Kherfi de passage à Chalon-sur-Saône

Ancien délinquant et ancien taulard, aujourd’hui consultant en prévention urbaine et enseignant à l'Université de Nanterre, le charismatique Yazid Kherfi est une véritable légende urbaine. Fin connaisseur de la banlieue et tous ses codes, il multiplie les initiatives à travers la France pour lutter contre la violence des jeunes, le mal être des cités et forme les professionnels en contact avec ces publics. Cette semaine, Yazid est à Chalon-sur-Saône. Hier aux Aubépins, il revient pour la deuxième fois aux Prés Saint-Jean ce soir. Plus de détails avec Info Chalon.