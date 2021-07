Le médiateur nomade Yazid Kherfi était aux Prés Saint-Jean

Ancien braqueur, Yazid Kherfi sillonne les cités de France et de Navarre pour faire de la prévention, rencontrer les jeunes, tenter de les éloigner de la délinquance. Cette semaine, dans les quartiers de Chalon-sur-Saône., il était aux Prés Saint-Jean ce vendredi. Plus de détails avec Info Chalon.

Avec sa camionnette reconnaissable entre mille, recouverte de graffitis, de mots tels que «Respect», «Fraternité», «Tolérance», «Citoyenneté», et des messages de Martin Luther King, comme «La parole plus forte que la violence» ou «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots», Yazid Kherfi faisait halte à Chalon-sur-Saône.



Ancien braqueur passé par la case prison dans les années 1980, ce médiateur nomade sillonne depuis 2012 les quartiers sensibles de France afin d'y faire de la prévention.



Hier, vendredi 30 juillet, dans le quartier des Prés Saint-Jean, de nombreuses personnes sont venues s'agglutiner autour de sa camionnette pour boire un verre de thé et discuter.



Le discours de Yazid est bien rodé, car face aux jeunes des quartiers, il faut installer un climat de respect mutuel, du répondant et des arguments percutants.



«Beaucoup sont fascinés par mon passé et mon parcours d'ancien malfaiteur. Mais moi, je dévalorise la délinquance. Je leur explique que ça ne peut les conduire qu'à la prison ou au cimetière. Quand ils entendent cela, certains ne l'acceptent pas et ils se rebellent. Mais en suivant ce chemin, ils ne finiront pas riches mais en malheureux taulards et feront pleurer leur mère», explique le consultant en prévention urbaine et enseignant à l'Université de Nanterre.



Pour le concepteur et directeur de «Médiation nomade», il est important d'occuper le terrain le soir. Aussi, installe-t-il à chacune de ses haltes de quartier sensible à quartier sensible, sa camionnette au pied des immeubles.



Diplômé en ingénierie de la sécurité, Yazid Kherfi a formé de nombreux policiers, gardiens de prison et travailleurs sociaux, diffusant son expérience des quartiers.



«Il faut parler aux jeunes, ne pas les laisser seuls ou faire de mauvaises rencontres», conseille Yazid.



«On peut changer, s'en sortir même en partant de loi. Il faut juste avoir de la volonté. La bande, elle vous tire vers le bas. Les adultes peuvent vous aider, il faut choisir!», précise-t-il.



Un autre enseignement qu'il souhaite dispenser et qu'il peut illustrer par sa propre expérience.



Lors de son passage, il a retrouvé une vieille connaissance, un ancien détenu qu'il a rencontré lors d'une conférence à la prison de Dijon. Des retrouvailles qui ont ému le consultant, d'autant plus que le jeune s'est rangé. Une situation qui ne peut que satisfaire Yazid, partisan de la deuxième chance.



Il a également prodigué quelques conseils avec Souhil, un autre jeune du quartier qui lui a fait part de son projet d'association de quartier. Une initiative qui ne peut que plaire au médiateur.



Quelques personnalités locales étaient également présents dont le vidéaste Bilel belmahdi, fondateur de Cité Créatif, Audrey Lamoureux (CLSPD), Driss Essabar (Transdev STAC), Mostafa Sani et Mohamed Laarichat, deux animateurs du Service Jeunesse de la Ville, ou encore Abdelillah Dati du Ring Olympique Chalonnais (ROC), pour ne citer qu'eux.



En attendant, Yazid a laissé un bon souvenir aux habitants des trois quartiers de Chalon-sur-Saône qu'il a visité, à savoir le Stade-Fontaine aux Loups, les Aubépins et les Prés Saint-Jean.



C'était la deuxième fois que le médiateur nomade a bivouaqué dans le quartier, près de la bibliothèque.



Un passage remarqué donc et à refaire!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati