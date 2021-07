Séjour au Bourget du Lac pour 7 jeunes de l’ERJ de Châtenoy-le-Royal

C’est dans le cadre du soutien aux initiatives jeunes avec l’accompagnement des ados dans la réalisation de leur projet que ce séjour a pu avoir lieu du 8 au 12 juillet pour le plus grand bonheur des 7 jeunes de 14 à 17 ans, Bryan, Yanis, Paul, Rémi, Ayan, Amine et Kenzo encadrés par Léogadie éducatrice et Saïd éducateur.

Avant de concrétiser ce projet Alexandra Bourgogne, responsable du centre social, a invité les familles pour une présentation du projet et fait une autre réunion sur la préparation et les modalités de départ de ce séjour.

A la base c’était comme un délire mais avec le temps c’est devenu une idée sérieuse nous ont-ils confié. Ce séjour ils l’ont entièrement préparé et ils ont fait preuve d’efficacité pour trouver le camping, les activités qu’ils avaient envie de pratiquer et l’organisation pratique sur place. Ils travaillaient depuis un an sur ce projet qu’ils ont mené à bien et totalement réussi.

Une véritable organisation a été nécessaire au niveau de l’intendance et des équipements avec une tonnelle pour les repas, une tente cuisine avec frigo, des tentes individuelles et une tente base. Un budget maîtrisé et des dépenses calculées au plus juste sachant que la commune participait financièrement en soutien à ce projet et que le coût pour les familles était de 90 €.

Ils nous donnent leur impression et quelques anecdotes de leurs 5 jours au camping l’île des cygnes ̏3 étoiles˝, avec des petits sourires que l’on devine derrière le masque et qui en dit long sur la joie et le plaisir de ce séjour :

Yanis : « très bon séjour, une bonne entente. Nous avons fait une rando à vélo d’une dizaine de km jusqu’à Aix les Bains, pour les repas nous étions 2 pour faire à manger et tout le monde pour les tâches ménagères.»

Rémi : « on aurait aimé faire encore plus de trucs différents. Nous avons passé de bons moments, même le jour de la sortie en catamaran où il n’y avait pas assez de vent et tout à coup l’orage est arrivé, on était trempé mais on a bien ri, on s’est éclaté. On a aussi essuyé une tempête le samedi du feu d’artifice, ça s’est transformé en jeu ̏le loup garou˝, on s’est bien marré.»

Paul : « c’était sympa, il n’y a pas eu d’embrouille, on est prêt à recommencer l’année prochaine.»

Tous garderont un excellent souvenir de ces 5 jours au bord du lac du Bourget où ils ont pu pratiquer du paddle, de la pêche à la ligne… Comme l’a si bien dit Paul, ils sont partants pour une nouvelle aventure l’année prochaine.

C.Cléaux