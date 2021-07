AVIS DE DECES - Madame Arlette BOURDON née PETITJEAN

CHALON-SUR-SAÔNE, CHATENOY-LE-ROYAL



Pierre et Jeannette Petitjean, son frère et sa belle-sœur ;

Jean-Pierre et Nicole Gros, ses cousins et leur fille Marie-Béatrice ;

Sylvie et Jean-Michel Pellissier,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette BOURDON

née PETITJEAN

le jour de ses 89 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale le vendredi 30 juillet 2021. Elle repose au cimetière Chalon Nord auprès de son époux

Cet avis tient lieu de remerciements.

Jacques BOURDON