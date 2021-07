Lutte Ouvrière à Chalon-sur-Saône pour débattre sur la vaccination et le pass sanitaire

Ce samedi après-midi, Place du Général de Gaulle, des membres de Lutte Ouvrière proposaient aux Chalonnais de discuter sur la vaccination et le pass sanitaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Des militants du parti trotskiste étaient à Chalon-sur-Saône, pour rencontrer le «camp des travailleurs», ce samedi 31 juillet, sur la Place de Gaulle.



Au programme : distribution de tracts et discussions politiques avec les passants pour dénoncer la politique de l'éxécutif concernant la «vaccination forcée» et le pass sanitaire, avec la menace de suspension de salaire, voire de licenciement, notamment pour les soignants, «abandonnés dans des hôpitaux sans moyens» et «traités comme des assassins en puissance»mais pas seulement!



Les militants de Lutte Ouvrière reviendront prochainement à Chalon-sur-Saône pour défendre less intérêts de travailleurs avec comme slogan : un travail et un salaire pour tous!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati