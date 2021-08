Un temps encore très maussade sur la Saône et Loire cette semaine

Pas de jaloux entre les juilletistes et les aoutiens finalement du côté de la météorologie. Météo France annonce une semaine encore compliquée en Saône et Loire avec des températures en berne, qui ne devraient pas dépasser les 22 à 23°c. Le ciel sera encore très encombré cette semaine. L'amélioration pourrait avoir lieu à l'issue de la semaine avec un franc et net soleil annoncé...