Marie Mercier et Vincent Bergeret rendent hommage suite au décès de Jérôme Gillot

"C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de Jérôme Gillot, agriculteur installé à Châtenoy-le-Royal, que nous appréciions tant. Il gérait l'exploitation familiale, son papa toujours à ses côtés. Jérôme était un passionné, engagé au service de notre agriculture française, défenseur de sa diversité et de sa richesse. Il avait une formation de haut niveau, excellait dans son art, et travaillait en lien étroit avec ses collègues céréaliers et les coopératives. Il nourrissait une vraie réflexion sur l'avenir et était toujours prompt au dialogue. Le rencontrer, discuter avec lui était toujours un plaisir : il avait une vision moderne de son métier, dans laquelle les hommes occupaient une place centrale. Sa disparition laissera un grand vide.

Nous partageons le chagrin de son épouse, ses filles, ses parents, sa soeur et tous ses proches à qui nous souhaitons tout le courage possible."

Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, maire honoraire de Châtenoy-le-Royal

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, conseiller départemental