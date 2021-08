Fontaines - Ilan Zajtmann en concert le jeudi 12 Août à 20h00 à l’église Saint Just de Fontaines.

Les amis de l’église St Just ont invité le jeune pianiste Ilan Zajtmann pour un concert au profit de la restauration de l’église de Fontaines.

Ilan Zajtmann, jeune et talentueux pianiste de 20 ans, sera en concert à l’église Saint Just de Fontaines le Jeudi 12 Août, début du concert 20h00. Sa personnalité et l’expression de son interprétation sauront vous séduire dans cette église du XIIIème siècle, joyau du patrimoine de Fontaines.

Il a enregistré un premier CD, consacré à la musique de Chopin, ce CD est sorti en février 2021.

Biographie de l’artiste

Né à Lyon, en 2001 dans une famille de musiciens, Ilan Zajtmann étudie le piano avec son père dès l’âge de 3 ans et demi. Il n'est âgé que de 9 ans lorsqu'il donne son premier récital solo, salle Mozart à Strasbourg. En 2008, il entre au CRR de sa ville natale où il obtient, à l’âge de 11 ans, son DEM à l'unanimité du jury, avec mention très bien. Il se perfectionne lors de masterclasses, auprès d’Alain Jacquon, Bruno Robilliard, Bernard d'Ascoli, Mikhail Voskressenski ... En 2014, il n’a que 13 ans quand il réussit à l'unanimité le concours d'entrée au CNSM de Lyon, dans la classe de Florent Boffard et obtient sa licence en juin 2017 dans la classe de Roger Muraro. Ensuite il poursuit son cursus en master au CNSMD de Paris dans la classe de Marie-Josèphe Jude et obtient son master en 2019. Il étudie également à la Schola Cantorum avec le pianiste Igor Lazko. Il complète sa formation par un cursus de master en musique de chambre, aux côtés du Trio Solaris. Il se produit régulièrement en récital, en musique de chambre ou avec orchestre. En 2020, il est admis en master de piano auprès du Professeur Boris Berman, à la prestigieuse université Yale.

Il a déjà remporté de nombreux prix et concours.

(Sources : https://www.ilanzajtmann.com)

Programme (sauf modifications impromptues) :

W.A. MOZART

Sonate en do mineur KV 457 (Molto allegro - Adagio- Adagio assai)

F. CHOPIN

Ballade n°1 en sol mineur, op 23

C. DEBUSSY

Estampes (Pagodes - La soirée dans Grenade - Jardins sous la pluie)

J. BRAHMS

Variations sur un thème de Paganini, op 35 (Livre I - Livre 2).

Tarif : 10 € (frais de réservation en plus), Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie à l’entrée ou réservation possible à l’office du tourisme du Grand Chalon, 03 85 48 37 97 ou sur www.achalon.com/reserver

Passe sanitaire et masque obligatoires

C.Cléaux