AVIS DE DECES - Madame Jeannette BONNOT née DESFETE

SASSENAY



Jean-Claude et Gisèle,

Michel,

Marie-Josèphe et Bernard,

Serge et Corinne,

André,

Marie-Odile,

Emmanuel,

Rachel et Corine,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et belles-soeurs ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Jeannette BONNOT

née DESFETE

à l'aube de ses 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 9 août 2021, à 10 heures, en l'église de Sassenay.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Robert

décédé en 2006.