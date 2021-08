Dans le cadre du Festival Garçon la note, le groupe chalonnais Quarte à Pulse fait swinguer « Le Purgatoire »

Vendredi, à partir de 20 heures 30, il y avait affluence au bar-restaurant « Le Purgatoire » situé 2 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône, pour la soirée concert du groupe Quarte à Pulse qui remplaçait au pied levé le groupe Bal Poussière touché par la Covid 19 dans le cadre du festival « Garçon la Note », encadré par Nolwen Robine, responsable programmation de ce festival.

Les propriétaires de ce bar-restaurant Yves et Hervé pouvaient être satisfaits de cet événement qui affichait complet et qui a permis au cours de la soirée, grâce au groupe chalonnais de faire découvrir de la musique swing / vocal et du jazz New Orléans à beaucoup de personnes qui se sont succédées lors de cette soirée.

Les cinq musiciens ont proposé leurs propres compositions et des reprises aux influences du sud des Etats-Unis aux chalonnais ravis d’être présents.

Ce groupe composé :

de Daniel (chant et trompette),

Yves (chant, guitare et banjo),

Olive (Batterie),

Vincent (chant et trombone)

Jean-Philippe (Contrebasse), ont assuré l’ambiance de la soirée.

Ils ont d’ailleurs été chaleureusement félicités à chaque fin morceau par un public séduit.

