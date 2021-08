Le soleil pointe à l'horizon en Saône et Loire !

Un temps plutôt printanier ++ qu'estival est en train de s'installer pour au moins une dizaine de jours en Saône et Loire ! Ne rigolez pas ! L'information est très sérieuse et émane de Météo France (même si on est en droit de douter des prévisions météorologiques !). Après ce week-end encore très arrosé, Météo France nous annonce une belle accalmie avec le retour du soleil et du coup des températures en hausse. Les moyennes sur les prochaines jours devraient s'installer autour des 24°c avec un franc soleil ! Allez patience... on y arrive !