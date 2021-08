AVIS DE DECES - Monsieur Henri ROSAIN

GIVRY, CHAGNY



Mme Denise Rosain,

son épouse ;

Jean-François, Gérard,

ses enfants ;

Emilie et David, Marie et Gérald, Nicolas et Jennifer,

ses petits-enfants ;

Lucas, Quentin, Mattéo,

ses arrière-petits-enfants ;

les familles Bert, Gaudillat, Dutroncy, Gauthier, Simonet, Monneret,

vous font part du décès de

Monsieur Henri ROSAIN

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 11 août 2021, à 15h30, en l'église de Givry. Henri repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy jusqu'à lundi 9 août 2021. La famille remercie tout le personnel du SSIAD et de L'ADMR de Buxy.