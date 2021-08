Vide greniers pour la fête patronale de Crissey , le Maire prend un arrêté pour le 28 Août 2021

Communiqué de la mairie de Crissey

ARRETE DU MAIRE No 21-039

Objet : Réglementation de la circulation rue de Saône et rue Principale Vide-Greniers - samedi 28 août 2021

Nous, Maire de la commune de CRISSEY,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-6-1,

Vu l’ensemble de la réglementation constituant le code de la route,

Considérant que le Vide-Grenier de l’association Crissey Animation doit se dérouler le samedi 28 août

2021,

Considérant que Iors de cette manifestation il y a lieu de prévenir les accidents,

ARRETONS

Article 1 : Le 28 août 2021, à partir de 14 heures et jusqu’à la fin de la manifestation, le stationnement sera interdit.

- sur le parking situé rue Principale côté Pignon de la salle des fêtes ainsi que sur les parkings situés rue de Saône côté salle des fêtes et côté mairie.

- dans la cour de la salle des fêtes.

- sur les places de parkings rue principale près des commerces (partie comprise entre la boulangerie et le bar tabac) des deux côtés de la rue.

- sur le parking près de la salle des anciens.

- chemin de la fontaine

- sur l’arrêt de bus rue principale.

Article 2 : Le 28 août à partir de 14 heures et jusqu‘à la fin de la manifestation

L’accès à la rue de Saône sera interdit à la circulation dans la partie comprise entre la rue Principale et l’impasse du Pigeonnier.

L’accès â la rue Principale sera interdit à la circulation partie comprise entre le 55 rue Principale et la rue du Vieux Moulin.

Une déviation sera installée pour l’accès au parking tue des Peupliers en provenance de Sassenay par la rue du Lac, rue Saint-Blaise, rue des Tilles et la rue des Peupliers

En provenance de Chalon l'accès se fera par le parking des commerces

L‘accès au parking des commerces sera interdit en provenance de la rue des Peupliers et la sortie du parking se fera par la rue des Tilles vers les rues Saint-Blaise et Bellevue.

Article 3 : La circulation sera déviée pour les bus et automobiles par la rue des Buissons, rue de la Chapelle et la rue du Vieux Moulin.

Article 4 : La fermeture des rues se fera par des barrières fournies par les services communaux.

Article 5 : La Gendarmerie de Châtenoy-Ie-Royal, le Secrétariat de Mairie, le Service Technique Municipal et l’ASVP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément aux dispositions de l’article L 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Certifié exécutoire pour avoir été publié, affiché ou notifié Ie

CRISSEY, le 5 août 2021 Éric MERMET,

Le Maire, Éric MERMET