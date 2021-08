Profitez des températures estivales pour déguster du vin dans la grotte d'Azé !

Ce mois d’août, les vendredis 13 et 20 à 17h30 et samedis 14 et 21 à 11h30, participez à une visite inédite dans les Grottes d’Azé.

En partenariat avec la Cave coopérative d’Azé, les Grottes d’Azé, un site culturel du Département de Saône-et-Loire, vous proposent une visite unique accompagnée d’un guide et d’un coopérateur viticole qui partageront avec vous les liens entre géologie, vigne et vin.

Déambulez dans la grotte de la rivière, riche de 171 millions d’années, et dégustez trois vins et des produits locaux spécialement choisis pour vous. Une visite exceptionnelle à ne surtout pas manquer !

Réservation en ligne sur www.grottes-aze71.fr

ou au 03 85 33 32 23

Pour plus d’informations, consultez la programmation de la visite sur www.grottes-aze71.fr