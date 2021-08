AVIS DE DECES - Monsieur Daniel MORIN

LANS, SONNAY (38)



Colette Morin,

son épouse ;

Philippe et Angélique Massart

Cécile et Brice Huguenin,

ses enfants ;

Kévin, Ophélie, Elodie, Jordan, Cladie,

Nathan, et Emrys,

ses petits-enfants ;

Jean Morin son frère et son épouse ;

ses belles-sœurs et beau-frère ;

ses neveux et nièces,

ainsi que toute sa famille et ses proches amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel MORIN

à l'âge de 75 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 17 août 2021, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel dans la stricte intimité.

La famille remercie les aides soignantes du SSIAD, les auxiliaires de vie, son kiné, ses infirmières pour leur gentillesse et leur dévouement.