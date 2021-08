La 44e Fête de la Vielle à Anost c’est du 20 au 22 aout 2021 !

Enfin le retour tant espéré de cette inévitable Fête de la Vielle, 44e du nom, bien étoffée artistiquement et musicalement. Regardez le programme !

Une édition qui avait été en partie annulée pour cause de Covid et qui, même si la pandémie est encore présente, peut avoir lieu sous réserve d’avoir son Pass Sanitaire bien évidemment ou de pouvoir justifier d’une teste PCR ou génétique aux dates préconisées.

Ceci étant dit, il appartient avant tout à l’Union des Groupes et ménétriers du Morvan ( UGMM) d’organiser cette fête incontournable dans le Morvan et particulièrement à Anost qui devient ainsi la capitale nationale de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs durant trois jours.

Un programme très varie du 20 au 22 aout 2021 qui, comme toujours, est riche par sa qualité et sa variété musicale autour de concerts, stages, bals ou encore d’un marché des luthiers. La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne (MPOB) recevra une exposition de vieilles anciennes à l’initiative d’un certain Pascal Cranga, luthier Saone et Loirien reconnu dans le monde le lutherie.

Il ya de quoi faire son choix à la lecture du programme ci-dessous. Rien à éviter, tout à déguster pour passer un excellent week-end musical au sein d’une fête de la Vielle qui a largement dépasser les frontières de la Bourgogne et du territoire français.

De quoi bien partager cet esprit voulu par la Fête de la Vielle, en échangeant, partageant et surtout en passant un bon moment festif, dans un village ô combien sympathique et accueillant que celui d’Anost …. Dans le Morvan !

JC Reynaud