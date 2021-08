En 2001, Touroparc.Zoo accueillait ses premiers tigres blancs. 20 ans plus tard, un nouveau-né vient compléter la grande lignée Touroparc.Zoo.

« Ce dimanche 8 août, à 7h30, le chef animalier adjoint, Victor Jeandin-Livet, en pleine ronde matinale auprès des animaux du parc, observe de curieux petits mouvements dans l’une des loges de la fauverie.

Stupéfait à la vision d’un tout jeune félin, il ne tarde pas à m’appeler et me fait tout de suite part de sa découverte inattendue. Un tigreau est allongé près de sa mère. Cette naissance, quasi surnaturelle, bouleverse la vie du parc mais plus particulièrement celle de Tina, notre femelle tigre blanc, qui est alors maman pour la cinquième fois à Touroparc.Zoo.

S’il est encore trop tôt pour connaître son sexe et son état de santé général, le petit semble bien se porter. », raconte le Directeur Général de Touroparc.Zoo, Thomas Gervais.

Blotti contre le ventre de sa mère, ils tissent, ensemble, les liens familiaux qui les unissent maintenant. Ces instants de calme, en famille, sont nécessaires pour faire de Tina et son bébé des alliés inséparables. Ce jeune acolyte vient rompre, en partie, ce manque laissé par Randir, son père.

Afin de préserver la complicité entre le tigreau et sa mère, les premiers examens et soins ne seront apportés qu’à l’âge d’un mois. S’il aura surement accès à une loge visible du public plus tôt, le sexage du petit aura, lui, lieu lors de sa quatrième semaine. Sa vaccination se fera à partir du deuxième mois afin que ce dernier puisse enfin profiter de l’extérieur de l’enclos.

Le caractère exceptionnel de la situation a amené Touroparc.Zoo à faire appel en urgence à son partenaire informatique : Xefi. Cette entreprise mâconnaise a été d’une aide précieuse dans la mise en place d’un dispositif qui permet de veiller, en direct, à la bonne santé de Tina et de son petit.

Une caméra permet donc une surveillance régulière de la part de la Direction Générale, du vétérinaire et de l’équipe communication. Les images des ces moments tout particuliers vous seront d’ailleurs partagées en temps réel dans le parc, près de la loge intérieure de la tigresse où elle restera pendant quelques temps avec son petit et à l’entrée du bâtiment d’accueil.

L’installation de ce matériel a pour objectif de ne pas entacher la tranquillité de cette mère qui se doit de vouer son entière attention à son bébé. L’accès à la loge de Tina est donc limité aux seules personnes responsables du secteur et aux seuls passages indispensables (nourrissage, nettoyage et surveillance). Elle est donc préservée d’un stress inutile qui ne serait pas bénéfique

au bon développement de son tigreau. Les soigneurs effectuent cependant des relevés réguliers pour veiller sur le petit et la tigresse. Ainsi, la Direction Générale, l’équipe vétérinaire, zoologique et communication du parc s’entretiennent chaque jour sur le sujet.

« Les 8-10 premiers jours sont une période sensible, vitale mais fragile. Néanmoins, le nouveau-né nous paraît solide et la mère, aux gestes et au comportement bienveillants, est elle aussi en bonne santé. », précise le Directeur Général, Thomas Gervais.

L’ensemble de l’équipe Touroparc.Zoo place toute sa confiance en Tina qui a su, à plusieurs reprises, faire part de son parfait instinct maternel. En effet, elle est maintenant mère de 14 tigreaux. Les 4 portées ayant vu le jour entre 2011 et 2014 ont apporté à Touroparc.Zoo 13 petits pleins de vitalité. Gandhi, Sanka, Baya, Kaya, Kandar et Mumbaï font donc, par exemple, déjà partie de l’arbre généalogique des félins blancs du parc. Le grand frère de Tina, Sherkan, lui aussi originaire de Touroparc.Zoo, était d’ailleurs parti au zoo de Beauval en 2005, un an avant la naissance de cette dernière. Aujourd’hui, le cadet de la famille vient compléter la grande fratrie.

Madame Elisabeth Roblot, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire et Présidente de l'Agence de Développement Touristique Destination Saône-et-Loire, sera marraine du nouveau-né. Hier, elle a pu découvrir, pour la première fois, son/sa filleul(e). Cette rencontre fut émouvante pour tous.

Bien que certains d’entre vous puissent déjà avoir une petite idée sur le futur prénom du nouveau-né, il faudra tout de même attendre encore quelques temps avant que ce dernier soit dévoilé au grand public. Le prénom du tigreau sera choisi au moment du sexage. Les visiteurs et les personnes qui suivent les pages réseaux sociaux de Touroparc.Zoo seront amenées à participer au choix de celui-ci.

Mi septembre, une concertation interne sera faite ; 4 prénoms vous seront proposés. La première partie des votes se déroulera via la page Facebook de Touroparc.Zoo, seuls les deux favoris seront retenus. Ensuite, à vous, les visiteurs, de décider définitivement du prénom du jeune tigre.

Cette arrivée reste pour autant inattendue. Femelle âgée et n’ayant pas eu de portées depuis 2014, rien ne présageait une nouvelle gestation de Tina. Sans oublier que Randir nous a quitté en début juin 2021 d’une tumeur pulmonaire. La gestation de la tigresse est d’une centaine de jours, l’accouplement a dû se produire fin avril, soit juste avant le décès du mâle. Ce félin a voulu donner une dernière descendance à sa partenaire de longue date afin de ne pas la laisser seule.

Tina, protectrice envers son petit, a caché cette future mise bas. L’absence de contraction et de prise de poids n’annonçaient pas cette venue. Une gestation secrète qui a valu la surprise

générale de l’équipe. De suite, l’ensemble des soigneurs et le vétérinaire ont mis en place un protocole alimentaire adapté à cette situation inédite.

L’annonce difficile du départ de Randir s’apaise peu à peu et, cette naissance, jusqu’alors inimaginable, vient prolonger, encore pour un moment, le règne de ce mâle au sein de Touroparc.Zoo. La femelle a eu à cœur d’offrir ce dernier cadeau à son défunt compagnon l’année des 60 ans du parc. Ce souvenir, ce tigreau, cette partie de lui-même que Randir a laissée, est une preuve de son attachement à Tina avec qui il a partagé des années d’amour sincère.

Si l’équipe de Touroparc.Zoo sait que la naissance de ce tigreau blanc ne présente pas un intérêt majeur pour la conservation, sa popularité peut, cependant, lui permettre de devenir ambassadeur de projets ciblés sur des espèces en danger d’extinction. Sa notoriété auprès des visiteurs fait de lui le parfait messager entre les engagements du parc et le grand public. Touroparc Conservation soutient de nombreux programmes et tient encore à faire de ceux-ci l’une de ses priorités.

La famille Touroparc.Zoo s’est également agrandie dans la loge d’à côté : des servals sont nés ce 24 juillet dernier. Les deux jeunes mâles vont très bien. Inscrits à l’annexe II de la CITES, les servals ne sont pas nécessairement menacés actuellement d'extinction, mais pourraient le devenir si leur commerce n'était pas étroitement contrôlé et leur chasse interdite. Ces jumeaux sont une belle nouvelle pour l’espèce qui voit malheureusement sa population se réduire chaque année dans la région nord de l’Afrique.

D’autres naissances ont également eu lieu cette année. Suricate, loriquets, tortues radiata, ara de buffon, antilopes cervicapre, autant de nouveaux-nés qui viennent compléter les étendues verdoyantes de Touroparc.Zoo.

Toute l’équipe zoologique, soigneurs et vétérinaires, veillent attentivement au bon développement de ces nouveaux pensionnaires.

La Direction Générale et l’ensemble de la famille Livet sont ravis de ces naissances qui sont le résultat d’un travail rigoureux mis en place ces dernières années.