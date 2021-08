Carnet blanc : Félicitations à Jordan et Emeric!

C'est ce samedi 21 août à 15 heures, que Jordan Clément et Emeric Faria se sont unis par les liens du mariage à la mairie de Chalon-sur-Saône, devant leurs familles et amis réunis pour l'occasion.



Né le 15 décembre 1997 à Chalon-sur-Saône, Jordan est employé commercial à Carrefour Chalon Nord. Quant à Emeric, également né à Chalon-sur-Saône le 23 septembre 1998, il est employé à Viva Services.



Entourés de leurs témoins, Jessica Promonet et Alycia Girardon, respectivement cousine et meilleure amie du premier et Sabrina et Kévin Faria, sœur et frère du second, ils ont scellé leur mariage devant l'adjoint au maire, Jean-Michel Morandière.



Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l'échange des consentements et la remise des alliances, les jeunes époux et les témoins ont signé le registre de mariage civil.



C'est dans la joie que les familles et les proches des mariés ont ensuite entraîné la soixantaine d'invités à poursuivre les réjouissances à la salle des fêtes de Fontaines.



Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati