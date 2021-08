Le Salon de Grégoire à Givry recherche Serveur / Serveuse de restaurant

Nous recherchons un(e) Serveur / Serveuse de restaurant : une personne disponible, sérieuse, volontaire et professionnelle



Établissement recevant jusqu'à 30 couverts, vous travaillerez en binôme et effectuerez :

- le service en salle

- la préparation de la salle (mise en place de la salle et des parties communes)

- l'accueil du client

- l'encaissement



Vous assurerez la mise en valeur des produits d'épicerie en point de vente (en boutique), la relation clients dans le cadre politique commerciale de l'entreprise.

Assurer le respect des consignes d'hygiène et de la sécurité alimentaire en vigueur.



Planning :

Jeudi,vendredi et samedi 10H00-15H00 et 18H00-23H00

Dimanche 9H30-16H00

Lundi 10H00-17H00

Mardi et Mercredi de repos

Pause repas 40min



Contrat à durée déterminée 12 mois

39H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,35 Euros sur 12 mois

Primes

Qualification : Employé qualifié



PROFIL SOUHAITÉ :

Expérience : 6 mois - Service en restauration. Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

Réaliser la mise en place de la salle et de l'office

Dresser les tables

Nettoyer une salle de réception

Débarrasser une table

Savoir-être professionnel

Réactivité

Travail en équipe

Sens de la communication

Formations : Bac ou équivalent hôtellerie restauration, CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration

Langue Anglais



LE SALON GREGOIRE : 06 68 23 97 10

5 rue de la République – 71640 Givry



Une ambiance authentique, une cuisine traditionnelle de premier choix et élaborée avec des produits du terroir.



Compte Instagram disponible : le Salon de Grégoire