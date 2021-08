Il est encore temps de vous inscrire pour le grand rendez-vous sportif de rentrée du Chalon Triathlon Club

Pour cette première édition portée par le Chalon Triathlon Club, c'est le plaisir sportif qui est à mettre à l'honneur avant toute chose avec des épreuves associant évidemment course à pied, vélo et natation. Pour le plaisir des petits comme des grands puisque les épreuves sont ouvertes dès 6 ans. En jouant cette carte promotionnelle, le Chalon Triathlon Club entend bien sûr susciter l'intérêt sur cette pratique sportive qui fait de plus en plus d'émules parmi les sportifs tant elle est complète dans ses dimensions sportives.

Deux courses pour les petits et deux courses pour les grands viendront animer ce 5 septembre les abords de l'Espace Nautique de Chalon sur Saône, les allées du parc Georges Nouelle et le quai Sainte-Marie.

POUR VOUS INSCRIRE ET CONNAITRE LES MODALITES

Attention, pass sanitaire obligatoire pour tous les participants âgés de 18 ans et plus.

Pour un pass sanitaire valide, tout participant de plus de 18 ans devra montrer une des preuves suivantes lors du retrait de dossard :

- Un certificat de vaccination avec un schéma vaccinal complet

- Un test néfatif RT-PCR ou antigénoqie de moins de 72h

- Un certificat de rétablissement de la COVID19