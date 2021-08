Faire de la musique, du théâtre ou de la danse au Conservatoire dès la rentrée ? C'est encore possible !

La rentrée scolaire approche et il est encore temps de venir découvrir toutes les disciplines proposées par le Conservatoire.

Débutant, amateur, confirmé, étudiant, adulte, enfant, le Conservatoire est ouvert à tous pour proposer des parcours de formation à l'écoute de vos envies.

Deux solutions pour se lancer :

- Faire votre préinscription avant le 29 août 2021 en cliquant ici : https://conservatoire.legrandchalon.fr/pratiquer/prolongation-pour-les-inscriptions

IMPORTANT : il est vivement conseillé d’utiliser le navigateur Mozilla Firefox pour cette préinscription.

- Vous pouvez aussi vous laisser guider par téléphone en appelant au 03 85 42 42 65.

Dates des tests de rentrée

Musique : tests du 2 au 10 septembre (planning précis selon les disciplines)

Théâtre : tests les 8 et 9 septembre

Danse : tests du 3 au 8 septembre

Pour toute question ou tout renseignement sur le Conservatoire et ces modalités d'inscription, n’hésitez pas à appeler l’accueil, tél. 03 85 42 42 65.

Horaires d’ouverture

En période de vacances scolaires

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h et 14h – 18h

Vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 17h

Samedi et dimanche Fermé