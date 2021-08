Les Coquelicots de Chalon ont repris l'entraînement

C'est reparti pour les entraînements du rugby féminin chalonnais avec le retour sur le terrain des U18, des seniors et des loisirs. Les Coquelicots vont donnent d'ailleurs rendez-vous au forum des association de Chalon sur Saône le 4 septembre et le 11 septembre au Vitalsport de Décathlon. Entre temps, pour les intéressées, les prochaines séances d'entraînement sont fixées au 27 août à 19H30 pour les U18 et de 19H15 à 21h pour les seniors et loisirs.

Le 15 septembre, les U15 et U12 feront leurs reprises d'entrainement.

Le club reste à la disposition de quiconque désireux d'avoir des renseignements et informations, par le biais de la messagerie des réseaux sociaux ( Facebook ; rugby féminin les coquelicots chalonnaises et/ou instagram @rfcc71 ), et par mail [email protected] .

Les inscriptions sont possibles à partir de 10 ans.