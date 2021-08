Le Saint-Rémy Tennis de Table fait sa rentrée

Malgré une année blanche, le club ne s’est pas démobilisé et s’investit grandement en vue de la nouvelle saison. Karine Franck, la nouvelle présidente, entend insuffler un nouveau souffle au club. Ainsi, le Saint-Rémy Tennis de Table sera présent Place de la Mairie le 24 août de 16h à 18h pour l’événement « Place à l’Eté » et proposera des animations gratuites. Le club de tennis de table prendra également part au Forum des associations le 4 septembre. Enfin, pour la première fois le SRTT s’associe à Octobre Rose et organise un tournoi le samedi 9 octobre, ouvert aux non-licenciés, lors duquel l’argent des inscriptions sera reversé intégralement à la Ligue contre le cancer.

Les portes du gymnase sont ainsi ouvertes à tous, débutants ou confirmés, loisirs ou compétiteurs, jeunes ou expérimentés : tout le monde a sa place au sein du SRTT ! Vous pouvez vous (ré)inscrire dès à présent, en vous rendant au gymnase (à côté du collège Pasteur) les mardis, mercredis ou vendredis à partir de 18h. Venez (re)goûter au plaisir de jouer avec la petite balle jaune !

Vous retrouverez toutes les informations détaillées sur la page Facebook du club ou sur le site internet : https://saintremytennisdetable.jimdofree.com/ Vous pouvez également contacter le club directement par mail : [email protected] )