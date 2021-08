JEUX PARALYMPIQUES : La Bourgogne-Franche-Comté innove en handisport

La région Bourgogne Franche-Comté sera représentée aux Jeux de Tokyo par trois sportifs handisport avec, dans l’équipe de France de rugby-fauteuil, Sébastien Verdin qui fera ses premiers Jeux Paralympiques et Corentin Le Guen, qui participera à ses deuxièmes Jeux après Rio en 2016, et Julien Casoli, athlète handisport qui compte trois participations aux Jeux et deux médailles de Bronze.

Forte de ses huit comités départementaux et 113 clubs handisport très actifs, la région propose de nombreuses activités pour les personnes en situation de handicap sur son territoire. La boccia, discipline apparentée à la pétanque pour les personnes en situation de grand handicap, est le premier sport pratiqué dans le secteur, grâce à la politique régionale de développement des pratiques à destinations des personnes institutionnalisées. La sarbacane, le basket-fauteuil ou encore la natation connaissent elles aussi un fort engouement dans la région.

La Bourgogne Franche-Comté compte à ce jour de nombreux champions paralympiques tels que Sandrine Martinet (judo), Vincent Gauthier-Manuel (ski), Charles Rozoy (natation) ou encore Alain Quittet (cyclisme).

Les champions de Bourgogne Franche-Comté

Les sportifs Bourguignons Franc-Comtois à Tokyo :

- Julien Casoli – Athlétisme

Réside en Bourgogne Franche-Comté et licencié au Groupe Athlétique Haut Saonois

- Corentin Le Guen – Rugby-fauteuil

Réside en Bourgogne Franche-Comté et licencié au CS Nuiton Rugby

- Sébastien Verdin – Rugby-fauteuil

Réside en Bourgogne Franche-Comté et licencié au Black Chairs (Nuits St George) et JDA Dijon

Les sportifs Bourguignons Franc-Comtois handisport :

Les sportifs de haut niveau : Lucie Nolet, Lisa Clary, Annabelle Alixe (Equipe de France Basket Fauteuil), Sandrine Mourey, Gwendoline Matos (équipe de France de Goaball), Samih Mohamed Khalil, Hugo Barbe (équipe de France Basket-fauteuil), Sébastien Verdin, Corentin Le Guen (équipe de France de rugby-fauteuil), Marco Libor (tennis de table), Kerwan Larmet (guide) et Thomas Civade (ski alpin).

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Extrêmement fier de ses sportifs sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, le Comité Régional Handisport leur apporte tout son soutien et croit fortement en leur chance de médailles !

Grâce à nos partenaires publics (notamment la Région Bourgogne Franche-Comté et l’Etat via l’Agence Nationale du Sport ainsi que la DRAJES BFC) et privés ainsi que notre Fédération Française Handisport et le Comité Paralympique et Sportif Français, nous avons pu apporter les meilleures dispositions possibles pour que nos athlètes se préparent au mieux en vue de ces Jeux.

Non seulement ces partenaires, fidèles et en symbiose avec notre comité sur la durée, contribuent à l’émergence de nos champions mais ils favorisent également pleinement l’essor de notre mouvement handisport régional. En effet au travers de différents soutiens, efficaces et primordiaux, apportés en matière notamment d’aides à l’emploi, à l’achat de matériels, à la prise de licences, ou bien encore par leur appui à nos organisations d’événements, à nos formations des cadres, à nos nombreux projets innovants (pour exemple le dernier en date, Rando’cap, qui a été lauréat « Impact 2024 », notre Comité peut sereinement mettre en place son projet de développement et poursuivre son savoir-faire et son travail afin d’offrir à toutes et tous les meilleures conditions de pratique sportive dans notre belle région !

Cette réussite ne pourrait se faire sans le travail de nos comités, clubs ou sections, bénévoles, encadrants, chargés de missions qui oeuvrent quotidiennement pour le Handisport bourguignon franc-comtois et sa diversité d’offre de pratiques sportives, allant des sports de nature à des sports en faveur du grand handicap en passant par des activités sportives plus traditionnelles !

Je salue l’investissement, le dévouement et l’implication de tous et j’en profite pour les remercier une nouvelle fois au nom du Comité Régional Handisport !

C’est encore et toujours grâce à un travail collégial, confiant et sans ambiguïté que nous en sommes là et que notre exemplarité et notre vitalité en Bourgogne Franche-Comté est ainsi reconnue.

Au nom du Comité Régional Handisport, je souhaite le meilleur à nos athlètes bourguignons franc-comtois qui vont concourir à Tokyo. Nul doute qu’ils feront des émules chez nos jeunes pousses en vue des futures paralympiades tout comme chez celles ou ceux qui voudraient découvrir nos pratiques sportives et ainsi entrer dans le mouvement handisport ! »

Arnaud Grillot, président du comité régional handisport Bourgogne Franche-Comté

Ambitions

LES GRANDS PROJETS ET ACTIVITÉS PHARES DE LA RÉGION :

Récent lauréat de l’appel à projet national “impact 2024” pour le projet RANDO’CAP (Rendre Accessible la Nature en DirectiOn du handiCAP), le comité développe un dispositif qui vise à former et sensibiliser les bénévoles et professionnels aux pratiques adaptées de la randonnée, acquérir un parc régional de matériel adapté à disposition, reconnaître et baliser des parcours adaptés et enfin communiquer sur les différentes possibilités de pratique générées par ce dispositif.

Par ailleurs le comité organisera en novembre 2021 son 1er séminaire des Départements à l’ATRIA de Belfort. Ce sera également l’occasion d’organiser la 1ère soirée des trophées régionaux handisport de BFC.

AGENDA

- Raid Handi’Forts – Besançon (25) – 4 et 5 septembre

- Journée Dream – Saint Agnan (58) – 11 septembre

- Rencontre Nationale Handi’pétanque – Gy (70) – 11 et 12 septembre

- Raid Jur’Handi Race et Journée Jur’Handi Pop – Bellecin (39) – 18 et 19 septembre

- Championnat Régional Boccia – Besançon (25) – 29 septembre

- 3e “Montée Avec Elle” – Plancher-les-Mines (70) – 9 et 10 octobre

- Journée Découverte Multisports – Chalon sur Saône (71) – 21 octobre

- Stage Régional Jeunes à Potentiel – Dijon (21) – 25 au 27 octobre

- Séminaire des Départements et Trophées Régionaux Handisport – Belfort (90) – 12 au 14 novembre

- Championnat de France NE Boccia – Mâcon (71) – du 10 au 12 décembre