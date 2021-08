Nuit sous la tente à l’Escale pour les enfants de Saint Rémy.

Chaque nuit sous la tente était pris en charge par un binôme d’animateurs, la plus forte affluence d’inscrits étaient d’environ une douzaine d’enfants. Ce jeudi soir, 19 août, Florence Plissonnier maire de la commune et Brigitte Martin adjointe ont rendu visite au groupe de 6 enfants qui étaient parés pour passer la nuit sous la tente, encadrés par 2 animatrices Andréa Vincent et Camille Souvirant, toutes les 2 sont étudiantes et travaillent pendant l’été sous la responsabilité de Gauthier Stoltz directeur loisirs à l’Escale.

Les enfants ont participé pleinement à la préparation de la soirée et de la nuitée. Le jeudi, ils ont installé le campement (2 enfants par tente) et préparé le menu du soir et celui du petit déjeuner, ensuite ils sont allés avec les animatrices faire les courses dans les commerces et ont aidé à la préparation des repas. Le soir à la veillée, un quiz géant a été organisé pour les distraire avant l’extinction des feux à 22h30. Le lendemain matin, ils ont eu toute liberté pour le réveil et ont pu prendre leur petit déjeuner à leur rythme. Lors de cette journée du vendredi ils ont été mis à contribution pour le démontage et rangement des tentes mises à disposition par l’accueil de loisirs.

Par chance, ce jeudi soir le ciel était plutôt clément pour une bonne nuit que les enfants garderont sûrement en souvenir de cet été 2021, malgré la situation sanitaire.

C.Cléaux