CENTRE HOSPITALIER DE CHALON SUR SAONE - Les modalités d'accès avec le contexte sanitaire

Pour accéder au centre hospitalier, les patients venant pour des soins programmés (consultations et hospitalisations), les accompagnants et les visiteurs devront se présenter au seul point d’entrée au niveau du hall de l’hôpital. Il sera demandé :

Un pass sanitaire valide via l’application TousAntiCovid

ou l’un des documents (version papier ou numérique) suivants :

- Un examen de dépistage virologique négatif (RT-PCR ou antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) de moins de 72 heures

- Un certificat de statut vaccinal complet

- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination

ou un sms ou mail de confirmation d’un rendez-vous au centre de vaccination du CHWM ou une ordonnance de prescription d’un test de dépistage COVID 19 à réaliser au centre hospitalier

Les personnes mineures ne sont pas concernées à ce jour par l’obligation du pass sanitaire.

Dans certaines situations, un test antigénique pourra être réalisé dans le cadre du parcours de soins.

Pour la bonne organisation de ces nouvelles dispositions, un contrôle est mis en place à l’entrée de l’établissement.

Les patients, en amont de leur venue, recevront un SMS leur rappelant l’obligation de présenter leur passe sanitaire.

Le port du masque reste OBLIGATOIRE pour tous dans l’enceinte du Centre Hospitalier.

En raison du contexte épidémique, il est recommandé de limiter le nombre d’accompagnant à une personne de préférence.

L’accès aux urgences adultes, enfants, maternité n’est pas soumis au pass sanitaire.

Le pass sanitaire ne sera pas exigible dans certaines situations particulières (exemple fin de vie).