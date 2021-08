Grosse opération de rénovation de toiture à l'école des Charreaux

L'un de ces chantiers les plus emblématiques reste celui de la rénovation complète de la toiture du groupe scolaire des Charreaux. Même si des travaux avaient été menés au fil du temps au sein de l'école, cette année, les travaux commandés par la ville de Chalon sur Saône se veulent largement plus imposants avec la réfection complète de la toiture et de la sous-toiture pour un montant de 250 000 euros pour cette première étape.

Toute la toiture sera revue ainsi que la réfection complète de l'isolation, le changement des zingueries mais aussi la rénovation complète des fenêtres de toit, et le retrait des cheminées qui ne servent plus à rien et dont la dangerosité est affichée. L'année prochaine, la partie maternelle des Charreaux sera à son tour rénovée. Pour cette année, la fin des travaux est programmée pour la mi-novembre.

Il est à noter que parallèlement à l'école des Charreaux, la ville de Chalon sur Saône mène des travaux identiques sur la toiture de l'école Romain Rolland pour une tranche de 300 000 euros, ainsi qu'une enveloppe de travaux de 328 000 euros à l'école Vivant Denon, portant principalement sur l'isolation et la ventilation des locaux.

Gilles Platret a tenu à préciser au cours d'un point presse portant sur l'école des Charreaux que "l'opération végétalisation se poursuit" avec notamment la fin des travaux de végétalisation à Maurice Cortot au début du printemps dernier. Toutes les écoles communales intégreront à terme le plan de végétalisation validé en conseil municipal.

Laurent Guillaumé