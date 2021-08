Festival Garçon la note : Grosse affluence pour assister au concert du groupe ‘Caribbean Soul Steppers’

Mercredi, à partir de 20 heures 30, il y avait affluence au restaurant «Pixelles Pintxos » situé 42 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, pour la soirée concert du groupe de rock ‘Caribbean Soul Steppers’ dans le cadre du festival « Garçon la Note » encadré par Nolwen Robine, responsable programmation de ce festival.

Les propriétaires du restaurant-bar à tapas Claire et Isabelle pouvaient être satisfaites de cet événement qui affichait complet au cours de la soirée. Le groupe ‘Caribbean Soul Steppers’ a fait découvrir au public venu nombreux sa musique ‘caribbean’ composée de rocksteady, ska, jazz, reggae, soul … et son répertoire très diversifié.

Les six musiciens ont revisité à leur sauce les plus grands tubes de rock, présenté également leurs compositions et de nombreuses surprises devant des chalonnaises et des chalonnais ravis d’être présents.

Ce groupe était composé de :

Etienne (Bass)

Theresa (Chant)

Antoine (clavier)

Damien (percussions)

Edouard (batterie)

James (Guitare électrique)

Ils ont d’ailleurs été chaleureusement félicités à chaque fin morceau par un public séduit.

Pour information : ’Le Caribbean Soul Steppers est un groupe né en 2015 de la rencontre musicale entre la Casa Bancale et la chanteuse allemande Theresa Bartoschek. Après avoir tourné avec la Casa bancale en tant que chanteuse invitée, Theresa est venue s’installer en France en 2017 afin d’intégrer le groupe de manière plus pérenne. The Caribbean Soul Steppers c’est 20 ans d’amitié et d’expertise combinée à la voix fraîche, puissante et techniquement imbattable d’une nouvelle chanteuse. Sur le plan stylistique, The Caribbean Soul Steppers se trouve entre le Smart Reggae et le Ska-Jazz avec une bonne part de Rock et de Pop et des morceaux en trois langues (anglais, français et allemand). Grâce à cette flexibilité, le groupe a déjà atteint une renommée internationale et est diffusé sur plus de 30 stations de radio différentes dans le monde entier! »

Prochain rendez-vous de Garçon la note : Vendredi 27 août à 20 heures 30 à La Cathé By Mr Moustache à Chalon-sur-Saône avec Jeanette Berger (pop soul)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B