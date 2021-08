SAISON DU CLOÎTRE - Duo de soufflants avec oTolipo le ce vendredi

La Saison du cloître se poursuit ce vendredi 27 août à 20 h avec le duo de musiciens, oTolipo. Carmen Lefrançois au saxophone et Nicolas Nageotte à la clarinette vous préparent quelques excursions en terres inconnues et surprenantes.

Entrée sur réservation.

Depuis 2018, Carmen Lefrançois au saxophone et Nicolas Nageotte à la clarinette façonnent une texture polyphonique à partir d’instruments monodiques. Carmen et Nicolas se font face, jouant sur des illusions de démultiplication, de fusion et de déplacement. La formation classique des deux musiciens a sculpté leur virtuosité ; il leur apparaît d’autant plus urgent de mettre cet artisanat acoustique au service d’un précieux présent.

Le duo cultive le plaisir du son nouveau et le goût des vieilles recettes. Des matériaux sonores simples sont lentement mijotés pour des pièces montées patiemment ; l’alchimie entre composition et improvisation est émulsionnée par une science des tubes à anche qu’entretiennent les deux musiciens.



Infos pratiques Vendredi 27 août à 20 h, au cloître de Chalon

Entrée sur billetterie. Tarif plein : 10 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.

Réservez votre billet à l’avance auprès de l’Office de Tourisme 4 place du Port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône 03.85.48.37.97. Aucun billet ne sera vendu sur place.

L’accueil du public se fera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à la date de chaque concert en fonction des conditions épidémiologiques.

En partenariat avec L’Hôtel Le Saint-Georges et sa Brasserie Le Terminus.