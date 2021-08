Deux nouveaux vestiaires pour le foot au stade du Treffort

Comme l’indique le maire Vincent Bergeret, présent sur les lieux pour cette installation : « Il fallait saisir cette occasion afin de répondre à la demande de l’ASCR dont le nombre de vestiaires faisaient quelque peu défaut. »

Cette occasion consiste en un ensemble d’éléments (12 au total) récupérés du coté de Champagnole dans le Jura et mise en vente sur « Le Bon Coin » par un propriétaire particulier (breton) du fait de la construction, par la commune, d’une résidence pour personnes âgées sur un ancien terrain de football *…..

Après avoir eu les contacts qui s’imposaient, par le responsable des Services Techniques de Châtenoy le Royal, François Boissier à l’origine de cette opération, la municipalité a pris la décision de cette implantation, sur une parcelle de terrain du Treffort disponible derrière le gymnase Alain Colas et près du terrain stabilisé.

Les 12 éléments reposent sur une fondation réalisée par les Services Techniques communaux ainsi que les VRD ( Eau, électricité, assainissement ), des travaux en régie. La pose s’est donc effectuée au cours de cette dernière semaine d’aout 2021, par une entreprise jurassienne laquelle a fait acheminé les 12 éléments par convois exceptionnels de Champagnole à Châtenoy le Royal.

Des vestiaires et une salle de réunion

Des éléments qui comprennent donc deux vastes vestiaires avec leurs douches attenantes, deux locaux dit « Arbitres » dont un servira pour du rangement de matériel et une vaste salle de réunion, celle-ci faisait défaut au club, entre autres pour les réceptions d’équipes. Les rangements permettront ainsi de libérer le bâtiment préfabriqué du stade Guenot dont la vétusté ne permet plus un entretien convenable et qui devrait être démoli à court terme.

Pour un cout de 100000 €

Le cout total de l’opération : travaux en régie, les 12 éléments (livraison et pose comprises) s’élève à 100000 € environ. Un nouveau bâtiment qui s’incorpore dans le site et qui devrait être opérationnel d’ici la fin de cette année 2021 après avoir effectuer les raccordements nécessaires pour son bon fonctionnement et quelques retouches de peinture. Une installation qui redonne le sourire au Président de l’ASCR, Jean-Christophe Frédéric et à son équipe dirigeante, de quoi voir une belle saison 2021 - 2022.

JC Reynaud



* Curiosité de l’affaire, les communes de Champagnole et Châtenoy le Royal ont toutes deux récupéré une parcelle de terrain de football désaffecté pour monter une résidence pour personnes âgées.